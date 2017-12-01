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Kiracıköy sakini Rumlar başka GYÖ’lere izin vermeyecek

“Athienu” (Kiracıköy) sakini Kıbrıslı Rumlar, “Piroi” (Gaziler) barikatı açılmadığı sürece başka Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

01 Aralık 2017 Cuma 12:03
Kiracıköy sakini Rumlar başka GYÖ’lere izin vermeyecek
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Haravgi ve diğer gazeteler, “Athienu” (Kiracıköy) sakini Kıbrıslı Rumların, uzun süredir dile getirdikleri Larnaka ve Lefkoşa’ya gidiş süresinin kısalması amacıyla  “Piroi” (Gaziler) barikatının açılması taleplerini Güney Kıbrıs’taki seçimlerin ardından yeniden gündeme getireceklerini yazdı.

Habere göre, “Athienu” Belediye Başkanı Petros Kareklas, söz konusu yolun açılması konusundaki çabalarını Güney Kıbrıs’taki seçimler sonrasında yoğunlaştıracaklarını ve yol açılmadan başka herhangi bir Güven Yaratıcı Önlemin uygulanmasına da izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Öte yandan gazete, Derinya sınır kapısının açılması konusunda ise tüm engellerin aşıldığını, ara bölgedeki çalışmaların gerçekleşmesi için UNDP’nin açtığı ihalenin beklendiğini yazdı.

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