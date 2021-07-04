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Kırmızı Kategori Nedeniyle Çoğu Otel Kapatma Düşüncesinde

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) artan Covid-19 vakaları nedeniyle Güney Kıbrıs’ı kırmızı bölgeye almasının ardından, çoğu otelin sezonu açamadan kapatmayı düşündüğü bildirildi.

04 Temmuz 2021 Pazar 15:24
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Kırmızı Kategori Nedeniyle Çoğu Otel Kapatma Düşüncesinde

Alithia gazetesi, Rum Otelciler Birliği ve Rum Turizm İşletmecileri Birliği’nin yazılı açıklama yaparak, özellikle “Mağusa Bölgesi”nde bulunan otelcilerin büyük hayal kırıklığıyla öfke içerisinde olduklarını yazdı. Turizm sektöründeki krizden büyük yara alan bölge otellerine, şimdi de yeni bir darbe vurulduğu kaydedildi.
Haberde, otelcilerin yaz sezonuyla ilgili umutlarının asgariye indiği ve en temel turizm piyasalarından bile büyük turist akışı beklenmediği ifade edildi.

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