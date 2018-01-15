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Kısa ve uzun vadeli stratejiler belirlenecek

Vatandaşlar İttifakı’nın Başkan adayı Yorgos Lillikas, Ulusal Güvenlik Konseyi kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:57
Kısa ve uzun vadeli stratejiler belirlenecek
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Vatandaşlar İttifakı’nın Başkan adayı Yorgos Lillikas, Ulusal Güvenlik Konseyi kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi, Lillikas’ın yaptığı açıklamada, konseyin, devletin güvenliğinin tüm boyutlarını kapsayacağını belirterek, Kıbrıs sorununun da buna dahil olduğunu kaydettiğini yazdı.

Habere göre Lillikas, konsey aracılığıyla, kısa ve uzun vadeli stratejiler belirlenebileceğini ifade ederek, gerek sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki gelişmelerin, gerekse “Türk tahriklerinin”, ulusal Konsey oluşturulmasının gerekliliğini gösterdiğini öne sürdü.

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