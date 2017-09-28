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Kışladan 172 kilo patlayıcı çalınmasından sabıkalı!

Limasol’da geçen cumartesi meydana gelen bombalama olayıyla ilgili, RMMO bünyesinde askerlik yapan 44 yaşındaki bir Rum’un gözaltına alındığı bildirildi...

28 Eylül 2017 Perşembe 11:56
Kışladan 172 kilo patlayıcı çalınmasından sabıkalı!

Limasol’da geçen cumartesi meydana gelen bombalama olayıyla ilgili, Rum Milli Muhafız Ordusu bünyesinde 5 yıllık sözleşmeli  askerlik yapan 44 yaşındaki bir Rum’un gözaltına alındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, söz konusu şahsın 2010 yılında, Palodia kışlasından 172 kilo patlayıcı çalınması olayıyla ilgili sabıkası bulunduğunu ve bu patlayıcıların, olay akabinde, birçok bombalı saldırıda kullanıldığının tespit edildiğini yazdı.

Şahsın daha önce bir birahaneye düzenlenen bombalı saldırıyla da bağlantısının bulunduğu belirtilen haberde adı geçen şahsın bugün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı kaydedildi.

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