Kızılyürek: “Beni sırf Kıbrıslı Türk olduğum için seçmesinler”

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine AKEL’in aday listesinde yarışacak olan Kıbrıslı Türk akademisyen Niyazi Kızılyürek; “Şahsen, seçilirsem Kıbrıs Türk toplumunu değil, Kıbrıs Rum toplumunu ve ortak vatanımız Kıbrıs ile ilgi fikirlerimi paylaşan ve beni seçen Kıbrıslı Türk seçmenleri temsil edeceğim” dedi.

Kızılyürek haftalık Kathimerini gazetesine verdiği özel röportajda, “sırf Kıbrıslı Türk olduğum için seçilmek istemiyorum. Keza federalist olduğum ve federal bir Kıbrıs için mücadele ettiğim biliniyor. Bana, iki toplumun barış içerisinde birlikte yaşamasına inanlar oy versin. Şu anda ayrım Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında değil, federal Kıbrıs aracılığıyla barış içerisinde birlikte yaşama taraftarı olanlar ile olmayanlar arasındadır” ifadelerini kullandı.



KIBRIS TÜRK SİYASİ PARTİLERİ….

Kıbrıs Türk siyasi partilerini, bilgisizlikten dolayı AP seçimlerini ulusal seçimler olarak görmek ve bir temsiliyet meselesi olduğunu zannetmekle suçlayan Kızılyürek, “Kıbrıs vatandaşı ve Avrupa Birliği vatandaşıyım. Avrupa seçimlerine, Kıbrıs Türk toplumunu siyasi varlık olarak temsil etmek üzere katılmıyorum” dedi. Bu nedenle, UBP Başkanı Ersin Tatar’ın eleştirilerinin kendisini hiç rahatsız etmediğini ekledi.

Kızılyürek, KKTC’deki sol partilerin federal Kıbrıs’a inandıklarını ve şahsının, federal çözüm mücadelecisi olduğunu bildiklerini belirterek, “Onların kaygıları başka. Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’nda, ayrı oylama yapacakları 2 sandalyesi olduğuna inanıyorlar. Ben, Kıbrıs sorunu çözülmeden önce bunun mümkün olduğuna inanmıyorum” dedi.

“O KİMLİK YALNIZCA HASTANEYE GİTMEK VEYA ÇOCUKLARINI OKUMAYA YOLLAMAK İÇİN DEĞİL”

Kıbrıslı Türk ortakları ile birlikte Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğinin yalnızca hastaneye gitmek veya çocuklarını okumaya yollamak için olmadığını vurgulamak maksadıyla bir kampanya yürütmekte olduklarını söyleyen Kızılyürek “Katılması için, yılların izolasyonundan sonra dış dünya ile temas etmesi için, Kıbrıslı Türk vatandaşın Avrupa bilincinı geliştirmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.



“İŞLEYEBİLİRLİK KIBRISLI TÜRKLERİN SİYASİ EŞİTLİĞİNE İTİRAZLA BAŞARILAMAZ”

Niyazi Kızılyürek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans- Montana sonrası bazı açıklamalarının kendisini endişelendirdiğine işaret etti. Buna örnek olarak da “devletin işleyişini Kıbrıslı Türklerin federal organlara etkin katılımlarına bağlamasını” gösterdi. “Hepimiz, işleyebilir bir devlet istiyoruz” diyen Kızılyürek şunları ekledi: “Ancak devletin işleyebilirliğini çeşitli yöntemlerle başarabiliriz. Kıbrıslı Türklerin gerek 60 Anayasası’nda gerek BM kararlarında var olan siyasi eşitliğine itiraz ederek değil” dedi.



“RUMLAR BENİ KIBRISLI TÜRK OLARAK GÖRMÜYOR”

Kızılyürek; Politis’e de söyleşi verdi, “Rumlar size neden oy versin?” sorusuna özetle, “Kıbrıslı Rumlar beni Kıbrıslı Türk olarak görmüyor, yıllardır tanıdıkları, kendileriyle birlikte yaşayan, birlikte şarkı söyleyen, onlarla birlikte üzülen, birlikte ilerleyen Niyazi Kızılyürek olarak görüyor” cevabını verdi.

Kıbrıs Türk toplumunda şu anda Kıbrıs sorununun çözümüne dair ümitlerin uzaklaştığını, insanların da izolasyon altında olmaktan yorulduğunu söyleyen Kızılyürek, “Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin Avrupa seçimlerine ortak katılması bir ortak politika kültürü yetiştirecek. Milliyet üzerinden değil değerler ve fikirler üzerinden düşünmeyi öğrenecekler. Bu fermantasyon gelecekteki federal Kıbrıs’a en iyi şekilde yansıyacak ve işleyebilirlikle ilgili meseleyi tamamen çözecek” ifadesini kullandı.