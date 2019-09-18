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Kızılyürek'e verilen izin Güney Kıbrıs'ta tartışma konusu oldu

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:24
Kızılyürek'e verilen izin Güney Kıbrıs'ta tartışma konusu oldu

Güney Kıbrıs’taki Rum “Kıbrıs Üniversitesi’nde” öğretim görevlisi olarak çalışırken AP Milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek’in görevi boyunca idari izinli sayılması Güney Kıbrıs’ta tartışma konusu oldu.
Politis gazetesi, Rum Sayıştaylığı’nın, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini kazanarak milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek’e, görevli bulunduğu Rum “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından beş yıllık idari izin verilmesini sorgulamak istemesi Güney Kıbrıs’ta tartışma yarattığını yazdı.
Gazete, Rum Sayıştay Dairesi’nin üniversiteden, Kızılyürek’e verilen izin konusunda izahat istediğini, bu eylemin ise, bizzat üniversite idaresi tarafından tepkiyle karşılandığını belirtirken, Sayıştay Dairesi’nin özerk bir üniversiteye müdahale etme yetkisi olmadığına vurgu yaptı.
Üniversitenin iki hukukçusunun, Kızılyürek’e izin verilmesinin aksine görüş belirtmelerine karşın üniversitenin bu izni verdiğini belirten gazete, üniversite rektörü Tasos Hrsitofidis’in ise konuya ilişkin açıklamasında, Kızılyürek’e verilen izin şeklinin ilk kez olmadığını ve bunun örneklerinin bulunduğunu söylediğini aktardı.
Habere göre, Kızılyürek ise gazeteye yaptığı açıklamada, bu konuda gerekli yanıtın üniversite yetkilileri tarafından verildiğini söyledi.
Kızılyürek, “seçildiği günden beri milliyetçi çevrelerin kendisine zarar verme yönünde sistematik girişimler yaptıklarını” da sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 18.09.2019 13:07
Anahtar Kelimeler:
IzinGünerKızılyürek
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