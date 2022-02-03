Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu

Kızılyürek Emekli Ediliyor

 “Kıbrıs Üniversitesi’nde” öğretim görevlisiyken AP milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek’in, öğretim görevlisi kadrosundan ödeneksiz izinle AP milletvekilliği görevini yürütmesine yapılan itirazlar sonuç verdi ve üniversite yönetimi Kızılyürek’in emekliye çıkarılması kararı aldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 12:04
247 Okunma
Kızılyürek Emekli Ediliyor
banner108

Politis ve diğer gazeteler, “Kıbrıs Üniversitesi’nin” iki buçuk yıldan beridir Hukuk Dairesi ve üniversitenin hukukçularının tavsiyelerinin aksine davranarak AKEL AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i ödeneksiz izinli olarak kadrosunda tutmaya devam etmekten dün vazgeçtiğini, Kızılyürek’in emekliye sevk edileceğini yazdı.

Gazete, Rum Başsavcılığının, Kızılyürek’in ödeneksiz izinli olarak kadrosunun devam etmesinin yasa dışı olduğu ve durumun devam etmesi halinde cezai işlem başlatacağı üniversite yönetimine bildirmesinin ardından üniversite yönetiminin dün ilgili kararını duyurduğunu aktardı.

Öte yandan gazete, Kızılyürek’in dün yaptığı açıklamada ise, hukuk yoluna başvuracağını duyurduğunu ve şu an eğitim bakanı olan Prodromos Prodromu’yu, kendisine yönelik yoğun bir savaş vermekle suçladığını yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omıcron-2 Kıbrıs’ta da görüldü
Omıcron-2 Kıbrıs’ta da görüldü
5 yaşındaki çocuk Türkiye'ye kaçırıldı
5 yaşındaki çocuk Türkiye'ye kaçırıldı
Aşı olmayan rahipler zorunlu izne çıkacak!
Aşı olmayan rahipler zorunlu izne çıkacak!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim