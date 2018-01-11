KKTC'deki hükümet kurma çalışmaları Rum Basını'nda

KKTC’de 7 Ocak’ta yapılan genel seçimlerin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde oluşan aritmetik, hükümet kurma sıkıntıları ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun koalisyon yapmayız söylemlerinin bir kenara bırakılması açıklaması Rum basınında yer buldu.

Gazeteler haberleri şu başlıklar altında okurlarına aktardı:

Fileleftheros: “Çavuşoğlu’ndan Telkin… Türk Dışişleri bakanı İşgal Bölgelerindeki Siyasi Görüntüyü belirlemek İçin Müdahale Ediyor… ‘Hükümet’ Oluşumundan Sonra Kıbrıs Sorunuyla İlgili Ucu Akıncı’ya Uzanan Planlamalar”

Politis: “Serdar Yine Kilit… Dörtlü Koalisyon Senaryosu Zemin Kazanıyor, “Özersay Tercih Oylarında Birinci” ve “Kıbrıslı Türkler İçin Başkanlık Sistemini Mümkün Görüyor… Çavuşoğlu Türkiye’deki Seçimlerden Sonra Kıbrıslı Türklerle Çözüm Parametrelerini Görüşecek”

Alithia: “İşgal Bölgeleri… 4’lü Koalisyona Gidiyorlar… Gerek Pazar Gününün Büyük Galibi Özgürgün’ün gerek Yerleşiklerin Partisiyle ‘Hükümet’ İşbirliği İstenmiyor” ve “Çavuşoğlu’ndan Hemen ‘Hükümet’ Müdahalesi”

Haravgi: “Dört Partili ‘Hükümet’ Senaryosu… Düzenleyici Rolü İle İşgal Bölgelerinin Demokrat Partisi Karar Veriyor” ve “Önce ‘Hükümet’ Oluşumu Ardından Da Kıbrıs Sorunu İncelenecek… Çavuşoğlu: İşgal Bölgelerinde ‘Seçim Sisteminin’ Başkanlıkla Değiştirilmesi Tartışılıyor”