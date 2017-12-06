KKTC'deki taşınmazlar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündeminde

Starazburg’ta başlayan üç günlük Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye’ninAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulayıp uygulamadığı konusunun ele alınacağı belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin KKTC’deki taşınmaz mallarla ilgili AİHM kararlarına Türkiye’nin uyma derecesini ele alacağını yazdı.



Habere göre toplantı yarın (7 Aralık) sona erecek.