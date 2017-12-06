Starazburg’ta başlayan üç günlük Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye’ninAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulayıp uygulamadığı konusunun ele alınacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin KKTC’deki taşınmaz mallarla ilgili AİHM kararlarına Türkiye’nin uyma derecesini ele alacağını yazdı.
Habere göre toplantı yarın (7 Aralık) sona erecek.
KKTC'deki taşınmazlar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündeminde
Starazburg’ta başlayan üç günlük Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulayıp uygulamadığı konusunun ele alınacağı belirtildi.
06 Aralık 2017 Çarşamba 12:22
Starazburg’ta başlayan üç günlük Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye’ninAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulayıp uygulamadığı konusunun ele alınacağı belirtildi.