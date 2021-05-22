Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

KKTC' den Güney Kıbrıs’a 14 Suriyeli Siyasi Göçmen Geçtiği İddia Edildi

 “Mağusa Bölgesi”ne bağlı “Avgoru” köyünde dün, 14 Suriyeli siyasi göçmen tespit edildiği ve bu kişilerin, Güney Kıbrıs’a KKTC’den geçtikleri iddia edildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:42
51 Okunma
KKTC' den Güney Kıbrıs’a 14 Suriyeli Siyasi Göçmen Geçtiği İddia Edildi

Fileleftheros gazetesi, 10’u erkek, biri kadın ve 3’ü çocuk 14 göçmenin İngiliz Üsleri bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini öne sürerken, sağlık kontrollerinin ardından göçmenlerin Purnara Mülteci Kabul Merkezi’ne götürüldüklerini yazdı.

Haberde, 19 Mayıs’ta Kavo Greko’ya gelen mültecilerin bindiği geminin kaptanının da tutuklandığı belirtildi.

AB’DEN GÜNEY KIBRIS’A MÜLTECİLER İÇİN 160 MİLYON EURO

Gazete, bir başka haberinde de AB’nin Güney Kıbrıs’a gelen mülteciler için AB 2014-2020 programları çerçevesinde Rum Hükümeti’ne 160 milyon Euro ödenek verdiğini yazdı.

Haberde, sadece 2019-2020 yıllarında Güney Kıbrıs’a 25 bin 894 siyasi sığınma başvurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 22.05.2021 13:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Basını : 50 Yaşındaki Yunan Kavga Sırasında Öldü
Rum Basını : 50 Yaşındaki Yunan Kavga Sırasında Öldü
Güney Kıbrıs’ta Nüfusun Yaklaşık Yarısı Aşılandı
Güney Kıbrıs’ta Nüfusun Yaklaşık Yarısı Aşılandı
Kıbrıs Sorunu Tartışması
Kıbrıs Sorunu Tartışması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim