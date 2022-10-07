KKTC yakınlarında dört ülkeden ortak tatbikat

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs tarafından gerçekleştirilen EUNOMIA 3-22 Hava Tatbikatı'nın dün akşam saatlerinde tamamlandığı açıklandı.

Yunanistan'da yayın yapan www.iefimerida.gr haber sitesinin Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan dağıtılan fotoğraflarla birlikte duyurduğu haberde tatbikat sırasında, arama kurtarma, hidrokarbon madencilik teçhizatının korunması, denizaltı savunma harbi, yüzey harbi ve hava tehditleriyle mücadele operasyonları icra edildiği belirtildi.

İLK KEZ 2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk kez 2020 yılında gerçekleştirilen ortak tatbikatın amacının havacılık operasyonları alanındaki işbirliğini güçlendirmek, bölgede seyrüsefer serbestliğini sağlamak ve ayrıca katılan birimlerin birlikte çalışabilirliğini ve muharebe kabiliyetini güçlendirmek olduğu açıklandı.



YUNANİSTAN F 16 SAVAŞ UÇAKLARINI KULLANDI

Limasol'un doğusunda gerçekleştirilen tatbikata Yunanistan Salamis isimli Fırkateyn, Katsonis isimli denizaltı, 6 adet 16 savaş uçağı VE Sualtı Afet Ekibi ile katılırken Fransa 2 adet RAFALE savaş uçağı ile, İtalya Libeccio isimli fırkateyni ile, Güney Kıbrıs ise İoannids Açık Deniz Karakol Gemisi, AW-139 Helikopter, İnsansız Uçak Sistemi (UAS) ve Özel Harekat Grubu ile katıldı.

06 Ekim 2022 Perşembe günü sona eren tatbikatın sonunda, Filo Komutan Yardımcısı Tuğamiral Polychronis Koulouris, 4 ülkeden temsilcilerin katıldığı üst düzey komutanlarla değerlendirme toplantısı düzenlendi.