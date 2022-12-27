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KKTC’de yapılan yerel seçim Rum basınına da yansıdı

KKTC’de dün yapılan yerel seçim, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

27 Aralık 2022 Salı 10:22
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KKTC’de yapılan yerel seçim Rum basınına da yansıdı



Alithia gazetesi “Kıbrıslı Türkler Ankara’nın Politikasına Olan Antipatilerini Gösteriyor…  ‘Belediye Seçimine’ Yüzde 70 Katılım, Muhalefet Galip – 32 Yıldan Sonra İlk Defa Kadın ‘Belediye Başkanı’ Seçildi” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, muhalif adayların KKTC’deki yerel seçimin galibi olduğunu yazdı.

Gazete, seçim sonucunun Kıbrıslı Türkler tarafından Türkiye’ye, gerek Kıbrıs sorununda, gerekse Kıbrıslı Türkler karşısındaki yanlış politikalarıyla ilgili büyük mesaj verdiğini savundu.

Haberde, muhalefet partisi olan CTP’nin, 7 belediyeyi aldığı ve ilk defa bir kadın başkanın, UBP adayı Fatma Çimen Tuğlu’nun belediye başkanlığına seçildiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıslı Türklerden Türkiye’nin Politikalarına Güçlü ‘Hayır’… ‘Belediye Seçimleri’nin Sonuçları Birçok Mesaj Verdi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Süleyman Uluçay’ın Mağusa’daki zaferinin, Mağusa sakinlerinin  Maraş’ın açılması aleyhindeki net mesajının yansıması olduğunu ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:
SeçimYerel SeçimRum BasınıGüney KıbrısKKTC
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