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KKTC’de Yaşayan Kıbrıslı Rum Çiftçilere Verilen Tarımsal Ödeneklere İlişkin Araştırma

Rum Sayıştaylığın, Rum hükümeti tarafından KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara ve Maronitlere verilen tarımsal ödeneklerde hile yapılıp yapılmadığı konusunu araştırmaya başladığı belirtildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:01
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KKTC’de Yaşayan Kıbrıslı Rum Çiftçilere Verilen Tarımsal Ödeneklere İlişkin Araştırma

Fileleftheros gazetesi Rum Sayıştaylığın, “Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumların-maronitlerin, TC kökenli vatandaşlarla anlaşarak, ekim yaptığı gerekçesiyle (Rum hükümetinden)ödenek almak için KKTC hükümetinin TC kökenli vatandaşlara verdiği arazileri kiraladığı” şeklindeki şikayetleri araştırdığını yazdı.

Gazete yapılan şikayetlerin, Güney Kıbrıs’ın dolaylı yoldan TC kökenli vatandaşlara hibe verdiği yönünde olduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak ödeneklerle ilgili değişikliklere atıfta bulunarak, Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Rumların-maronitlerin, pandemi öncesindeki son iki yılda olduğu gibi ne ektikleri üzerinden değil parça başına, ekim ektikleri alan kadar ödenek alacağını yazdı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere dayanarak, Dipkarpaz’daki 3 muhtarın, ödenek için başvuran kişilerin başvurularını değil sadece gerçekten çiftçi olduğunu tasdik etmekle sınırlı kalacağını belirtti.

Gazete Kıbrıslı Rumların, TC kökenli vatandaşlardan arazi kiralaması olaylarının dışında TC kökenli vatandaşlardan arazi kiralayan ancak ödeneği paylaşmayan Kıbrıslı Rumların-maronitlerin de bulunduğunu yazdı.  

Habere göre Rum Sayıştaylık kendi araştırması yapmak için Rum Tarım Bakanlığı’ndan ve ilgili birimlerden verileri toplayacak.

Anahtar Kelimeler:
Rum Sayıştaylığı
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