KKTC’deki mallara “kullanım kaybı tazminatı”

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis Rum Yönetimi’nin, KKTC’de mal bırakan Rumlara “göçmen olup olmamalarına bakılmaksızın, kullanım kaybı ödeneği” vermeye hazırlandığını açıkladı.

Politis “Kullanım Kaybı Ödeneği… Hükümet 2018 İçerisinde Göçmen Politikasını Gözden Geçiriyor” başlıklı haberinde Petridis’in bu açıklamayı, bakanlığının 2018 bütçesinin ele alındığı Meclis Maliye Komitesi’nin dünkü toplantısında yaptığını yazdı.

Habere göre Petridis Rum Yönetimi’nin 2018’de uygulamaya hazırlandığı önlemleri şu dört başlık altında sıraladı:

1- Konut ve diğer yardımlara paralel olarak, KKTC’de malı bulunan kişilere, “göçmen” olup olmadıklarına bakılmaksızın, yıllık bazda “kullanım kaybı ödeneği” verilecek

2- Köy sınırları içerisinde devlet tarafından yapılan büyük işlerde bugüne kadar köy sakinlerinden alınan yüzde 20 veya 30 katkı payı artık alınmayacak.

3- Göçmenlere verilmekte olan kira ödeneği yüzde 15 artırılacak

4- Rum Toprak Kalkındırma Ajansı tarafından yapılan arsa satışı fiyatları düşürülecek, buna dair açıklama önümüzdeki dönemde yapılacak.”

Gazete KKTC’deki mal için yıllık bazda kullanım kaybı tazminatının 2018 bütçesinde öngörülmediğini ancak Petridis’in, Meclis Maliye Komitesi’nde yaptığı konuşmanın 2-3 yerinde Rum yönetiminin bu istikamete yöneldiğine işaret ettiğini yazdı.

Habere göre Petridis KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuranlara “kullanım kaybı ödeneği” verilmeyeceğini de söyledi. Politis’in konuyla ilgili sorusu üzerine ise “Zararın Eşit Bölüşülmesi Birimi” tarafından mal sahipleri ve KKTC’de malı olanlar listesi yapılacağını, kullanım kaybı ödeneğinin de bu listeye göre verileceğini açıkladı.

Petridis kullanım kaybı ödeneğinin hesaplanmasında Rum Tapu Dairesi’nin KKTC’deki mallarla ilgili değer tespiti ve özel bir yazılım kullanılacağını söyledi. Gazetenin sorusu üzerine, bu önlemin uygulanmasından önce bazı parametrelerin incelenmesi gerektiğini ancak bu yeni politikanın 2018 içinde uygulanabileceğini belirtti.

Alithia haberi “43 Yıl Sonra Şimdi Göçmenlere Adalet… Konut Politikası Göçmen Politikasından Ayrılacak… K. Petridis: İçişleri Bakanlığı İşgal Altındaki Mülkün Kullanım Kaybıyla İlgili Tazminat Vermeye Hazırlanıyor” başlığıyla manşetten verdi.

Habere göre Rum yönetiminin şu ana kadar “göçmenlerin” özellikle iskân ihtiyaçlarını karşılamakla yetindiğini ancak mevcut ihtiyaçların 43 yıldır karşılanamadığını söyleyen Petridis bakanlığının, yıllık kullanım kaybı tazminatı ödemek için iskan politikasını göçmen politikasından ayırmak niyetinde olduğunu anlattı.

Fileleftheros haberi “İçişleri Bakanı Noel Baba Rolünde… Göçmenlere Yıllık Tazminat Verileceğini Açıkladı” başlığıyla aktardı.