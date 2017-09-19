Kocias: "Guterres'in sunduğu belgenin Kazanımını korumalıyız"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer aldı.

Politis “Kocias Taş Attı… Lefkoşa’nın Resmi Versiyonundan Farklı… Kazanımı Kaybetmeyelim” başlığıyla birinci sayfasından duyurduğu haberi iç sayfasında detaylandırdı.

Gazete, BM’nin 72’nci Genel Kurulu çerçevesinde New York’a giden Kocias’ın dün BM Genel Sekreter Guterres’le 15 dakika süren görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın, Rum tarafının “o geceki yemekte olanlarla ilgili resmî versiyonundan farklı olduğuna” dikkat çekti.

Habere göre, Kocias, “Crans Montana görüşmelerinin kazanımlarının korunması gerektiği” görüşünü ortaya koyduğu açıklamasında, BM Genel Sekreteri tarafından sunulan bir belgeye işaret etti, “Genel Sekreter’in sunduğu ve iyi bir zemin olan belge ben, kısmen de Kıbrıs dışında diğer taraflarca görüşülmedi” dedi.

“KAZANIM KORUNMALI”

Nikos Kocias, açıklamasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da masaya koyduğu ve Garanti Antlaşması’yla müdahale hakkının kaldırılmasını öngören belgenin korunması gerektiğini çünkü müzakereleri sürdürmek açısından iyi bir metin olduğunu söyledi.

Görüşmeleri sırasında Genel Sekreter’e Crans Montana çerçevesindeki görüşmeyi sürdürme iradesini belirttiğini söyleyen Kocias, şöyle devam etti:

“BM’nin müzakereler sırasında son gece sunduğu ve Garanti Antlaşması’yla müdahale hakkının kaldırılmasını öngören belgeyi, uygulama çerçevesiyle birlikte korumalıyız. O belge, o gece maalesef benden, kısmen de Kıbrıs’tan başka bir taraflarca görüşülmedi. İngilizler (belgenin görüşülmesini) bir şekilde sabote etti. Bizzat BM Genel Sekreteri’nin masaya koyduğu metin, görüşmelerimizi sürdürmemiz için iyi zemindir”

Crans Montana başarısızlığından sonra toparlanma gereğinin BM tarafından nasıl algılandığı sorusuna cevap vermeyen Kocias, “Kıbrıs müzakeresinin ‘açık uçlu müzakere’ olduğunun, dolayısıyla tarafların istemesi halinde Crans Montana’dan devam edilebileceğinin kabul edildiğini ve bunun Yunan diplomasisinin başarısı olduğunu” savundu.

DİSİ, AKEL VE DİKO, KOCİAS’IN SÖZLERİNİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ TARTIŞIYOR

Kocias’ın bu açıklaması Rum tarafında tartışmaları tetikledi. Habere göre, DİSİ ve AKEL, açıklamanın tam olarak ne manaya geldiği konusunda zıtlaşmaya girerken DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kocias’ın “Guterres çerçevesini kast etmiyor olabileceği” görüşünü ortaya koydu.

DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kocias’ın, “var olan kazanımın değerlendirilmesi gerektiğini, Rum tarafındaki başkanlık seçimi kaygısından değil, Yunanistan’ın tezlerinin sorumluluğunu taşıdığından söylediğini” belirtti. Prodromu, bu yaklaşımının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaklaşımıyla tamamen örtüştüğünü söyledi.

Rum tarafında ise aykırı sesler işitildiğine işaret eden Prodromu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Crans Montana’daki konferansın “felaket olduğuna”, AKEL’in ise Anastasiadis’in o konferansta çözüm fırsatını kaçırdığına dair açıklamalarını hatırlattı.

AKEL, “Prodromu, Kocias’ın açıklamasının sadece bir kısmını değerlendirdi. ‘Guterres metni, benim ve kısmen de Kıbrıs’ın dışında diğer taraflarca görüşülmedi’ kısmını ‘malum nedenlerle’ ihmal etti” görüşünü ortaya koydu. AKEL, “Esas meselenin, Anastasiadis’in icraatlarının, Türkiye’nin, Crans Montana’dan hiçbir sorumluluk üstlenmeden ayrılmasına olanak tanıması olduğu” görüşünü yineledi.

“KOCİAS’IN SÖZÜNÜ ETTİĞİ BELGE, GUTERRES ÇERÇEVESİ DEĞİL, SADECE UYGULAMA MEKANİZMASIYLA İLGİLİ”

Nikolas Papadopulos ise Kocias’ın işaret ettiği belgenin, 30 Haziran’da sunulan Guterres çerçevesi olmadığını savundu. Papadopulos, Guterres’in son gece yemekte sunduğu belgenin, Türkiye’nin kabul etmediği garantiler, müdahale hakları ve asker meselesine atıf bile yapmayan, sadece uygulama mekanizmasıyla ilgili olduğunu iddia etti.

Kocias’ın açıklamaları Fileleftheros’ta “BM Belgesinin Kazanımı… Kocias’tan Guterres’e Müzakerelerin Crans Montana Çerçevesinde Devamına Dair Mesaj”; Haravgi’de “Kocias: Guterres Belgesinin Kazanımı Korunsun… Yunan Dışişleri Bakanı Kıbrıs’ın ‘Kısmen’ Görüştüğünü Açıkladı” başlığıyla yer aldı.