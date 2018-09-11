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Kocias ile Lute bugün görüşüyor

11 Eylül 2018 Salı 11:06
Kocias ile Lute bugün görüşüyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute, bugün görüşüyor.

Alithia’nın haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda saat 16.00’da gerçekleşecek görüşmede Kocias Lute’a, Atina’nın Kıbrıs prosedürünün devam etmesiyle ilgili tezlerini aktaracak. Daha sonra AB’nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmek üzere Brüksel’e gidecek olan Lute’un Londra’ya yapacağı ziyaretin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Habere göre Kocias önümüzdeki Çarşamba günü Atina’ya gidecek olan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya gelerek Lute ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verecek. Kocias ve Hristodulidis, perşembe günü üçlü dışişleri bakanları görüşmesi için İsrail’e gidecek.

Fileleftheros, Norveç’i ziyaret etmekte olan Kocias’ın dün Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde konuşma yaptığını, konuşmasında Kıbrıs sorununa da değindiğini haber verdi.

Gazeteye göre Kocias, Yunanistan’ın Kıbrıs sorunundaki tavrını anlatırken “Kıbrıs, AB ve BM üyesi normal bir devlet olmalıdır. Üçüncü tarafların müdahale hakkı olmaksızın, normal bir devlet olmanın haklarından tam olarak yararlanmalıdır” ifadelerini kullandı. Kocias Kıbrıs sorununun “istila ve işgal sorunu olduğu” iddiasını da yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanNikos KociasHaberKKTC
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