KÖFÜNYE’DEKİ MÜLTECİ KABUL MERKEZİ’NDE OLAY ÇIKTI

“Köfünye” de (Geçitkale) bulunan mülteci kabul merkezinde dün, bazı mültecilerin olay çıkardığı ve polis ile çevik kuvvet ekiplerinin olaylara müdahale ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, mülteci kabul evinde kalan 16 mültecide koronavirüs tespit edildiğini ve bu kişileri karantina için Tersefanu köyüne götürülmek istendiğini; ancak buraya gitmeyi reddeden mültecilerin olay çıkardığını yazdı.

Haberde, götürülmeye karşı çıkan mültecilerden bazılarının yanında balta ile bıçak bulunduğu ve bunlarla kabul evine büyük hasar verdikleri kaydedildi.

Gazete, olayların yatışmasıyla birlikte gece geç saatlerde 16 mülteciden 12’sinin Tersefanu’ya götürüldüğünü yazdı.