Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96934
ALTIN
189.296
DOLAR
4.5249
STERLİN
6.0700
EURO
5.3237
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

Komşu Türklerin geçişini kapatmış

"Skuridis’e tepkilerin sebebi arsa planıyla ilgili” iddiası

08 Haziran 2018 Cuma 12:37
Komşu Türklerin geçişini kapatmış

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından “Larnaka tis Lapitu” (Kozan) köyündeki taşınmazının kendisine iade edilmesinin ardından buraya ev inşa etmeye başlaması ve buna yönelik gündeme gelen gelişmeler Rum basınında bugün de yer almayı sürdürdü.

Politis gazetesi: “Maraş Günü Geldiğinde – İşgal Bölgelerinde Skuridis’in Konusunu Suistimal Ediyorlar –Skurdis Oradaydı – Mağusaya İlişkin Başvurular Zamanı Geldiğinde” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs Rum Nikolas Skuridis’in Kozan köyündeki taşınmazına ev inşa etmesine yönelik tepkilerin asıl sebebinin, evin planının komşu Kıbrıslı Türklerin geçişini kapatması olduğunu iddia etti.

banner39
Gazete, ekip olarak geçtiğimiz cumartesi günü köye giderek Kıbrıslı Türklerle sohbet ettiklerini ve Skuridis’e yönelik tepkilerin “köye geri dönmesi değil, ev inşa planının komşusu olan bazı Kıbrıslı Türklerin evlerine geçit hakkı bırakmaması” yüzünden olduğu izlenimini edindiklerini yazdı.

Haberde, Skuridis’in de birkaç gün önce Kozan köyüne gittiği ve kendisine yönelik tepkilerin komşusu olan Kıbrıslı Türklerin evlerinin geçişinin kapanması yüzünden olduğunu tespit ettiği belirtildi.

Habere göre Skuridis, “nihai izinlerin çıkmasını beklemek amacıyla inşaat faaliyetlerini de durdurdu”.

Gazete ayrıca, “Skuridis’in olayının KKTC’deki bazı sağcı kesimler ve partiler tarafından suistimal edildiğini” de iddia ederek, TMK Başkan Yardımcısı Romans Mapolar’ın TAK’a verdiği röportajı kaynak belirterek ayrıntılı şekilde yayımladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Akaryakıt fiyatları enflasyonun tansiyonunu yükseltti”
“Akaryakıt fiyatları enflasyonun tansiyonunu yükseltti”
Şeffaflık uygulaması çerçevesinde erişime açıldı
Şeffaflık uygulaması çerçevesinde erişime açıldı
Basın ve sosyal medyanın gündemine oturdu
Basın ve sosyal medyanın gündemine oturdu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim