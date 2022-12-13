Komşuda enerji açığı oluşuyor!

Politis gazetesi, “İşgal Bölgelerinden Elektrik Alınması Olası” başlığı altında verdiği haberinde, Dikelya’da bulunan ve çevre kirliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle yarın (14 Aralık 2022) Rum Elektrik Kurumu çalışanları tarafından kapatılacak elektrik santralinin 6 ünitesinin Güney Kıbrıs’ta elektrik kesintisine sebebiyet vereceğinden KKTC’den elektrik alımının gündemde olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta yarından itibaren uygulanması beklenen planlı elektrik kesintilerinin giderilebilmesi adına gündeme gelen çözümlerden birinin, KKTC’den elektrik alınması olduğunu belirtirken, KKTC ile Güney Kıbrıs elektrik şebekelerinin birbirlerine bağlı olmasından ötürü bunun kolaylıkla yapılabileceğini vurguladı.

Rum Elektrik Kurumu’nda (AİK) örgütlü sendika çalışanlarının, çevre kirliğine sebebiyet veren söz konusu 6 ünitenin faaliyetlerini sonlandırmakta kararlı oldukları da ifade edildi.