Komşuda yeni önlemler

Alithia gazetesi “Neredeyse Yeni Karantina (Lockdown)” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun pandemiyle mücadele konusunda dün daha sert önlemler aldığını ve bunların yarından itibaren uygulamaya konacağını yazdı.

Önlemlerin, sert olmasından dolayı neredeyse yeni bir karantina şeklinde yorumlandığını yazan gazete, bu durumdan en çok yeme-içme yerlerinin etkilendiğini ve bu yerlerin sahiplerinin duruma tepkili olduklarını belirtti.

Ayinlere katılımın da yasaklandığını ve bunun Noel ile yeni yıl yortuları öncesinde yeni tepkilere yol açmasının beklendiğini kaydeden gazete, liseler ve yükseköğrenim kurumlarının faaliyetlerinin ise 14 Aralık tarihinden itibaren uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Rum Sağlık Bakanı Konstatinos İoannu ise konuyla ilgili açıklamasında, durumun trajik olduğunu ve ölümcül virüsün Güney Kıbrıs’ın her yerinde olduğunu belirterek, herkesin Ocak ayında başlaması beklenen aşılamaya umut bağladığını dile getirdi.

Alınan önlemler çerçevesinde işe gidip gelme ve tıbbi durumlar haricinde sokağa çıkmanın yarın sabahtan itibaren 31 Aralık tarihine kadar akşam 9 ile sabah 5 saatleri arasında yasaklandığını da yazan gazete, hastane, klinik ve tıp merkezlerine ziyaretlerin de yasaklandığını belirtti.

Alınan önlemler çerçevesinde tüm yeme-içme yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve bunların sadece “take away” ve paket servis hizmeti vereceklerini yazan gazete, alışveriş merkezlerinin de kapatıldığını ve huzurevlerine ziyaretlerin de durdurulduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili haberlerde, Lefkoşa Rum kesimi ile Larnaka’daki vakalarda artış gözlemlendiği de ifade edilirken, geçen hafta gerçekleştirilen moleküler laboratuvar testlerinin tümünde pozitiflik oranının yüzde 3,5’ten 5,5’e yükseldiği de kaydedildi.

Koronavirüsü pandemisiyle mücadele edilmesi için alınan yeni önlemlerin tepkileri de beraberinde getirdiğini yineleyen gazete, yeme-içme yeri sahipleri ile eğlence yeri sahiplerinin önlemleri çok yıkıcı bulduğunu aktardı.

DÜNKÜ VAKALAR

Öte yandan, Güney Kıbrıs’ta dün korona virüsü yüzünden 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve korona virüsünden ölenlerin sayısının 70’e ulaştığını yazan gazete, hayatlarını kaybeden kişilerin 79 ve 98 yaşlarında iki erkek olduğunu belirtti.

Şu an Rum kesiminde 116 kişinin korona virüsü tedavisi görmekte olduğunu ve bunların 23’ünün sağlık durumlarının ciddi olduğunu da belirten gazete, 23 kişiden 12’sinin solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti.

Son 24 saat içerisinde Rum kesiminde yapılan 3 bin 829 PCR testi sonucunda 363 yeni vakaya rastlandığını da yazan gazete, 8 bin 424 hızlı antijen testi sonucunda ise 236 olumlu sonuç çıktığını kaydetti.

Rum kesiminde toplam vaka sayısının 13 bin 649’a ulaştığı ifade edildi.

AŞILAR

Gazeteye göre, ilaç şirketlerinin zaman takvimlerine uyması halinde ilk aşıların Ocak ayı başında Güney Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini de dile getiren Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, aşılamayla ilgili planın ilan edilmesi için önümüzdeki hafta basın toplantısı düzenleneceğini belirtti.

İoannu ilk önce huzurevlerinde kalan yaşlıların aşılanacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Politis gazetesi ise haberinde, Rum siyasi partilerinin hükümete, pandemiyi idare etme konusunda başarısız olduğu ve ekonomiyi çıkmaza sevk ettiği eleştirilerinde bulunduğunu yazdı.

UNFICYP’TE 24 POZİTİF VAKA

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’ta görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNFICYP) mensupları arasında 24 pozitif korona virüs vakası bulunduğunu yazdı.

24 pozitif vakadan ikisinin sivil personel, 4’ünün polis ve 18’inin asker olduğunu kaydeden gazete, Mart ayından bu yana UNFICYP içerisinde 33 pozitif vakaya rastlandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, UNFICYP’in, Koronavirüs hastalığı riskinin önlenmesi ve azaltılmasıyla ilgili protokollere sıkı bir şekilde uyulduğunun güvenceye alınması için, ilgili makamlarla yakın işbirliğini sürdürdüğü de kaydedildi.