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Köpek kulübesinin altında hintkeneviri yetiştirildi!

Köpek kulübesinin altındaki boşluktan içeriye giren polis hintkeneviri fideliği ile karşılaştı...

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:46
Köpek kulübesinin altında hintkeneviri yetiştirildi!

Güney Kıbrıs’ta Ksilotimbu bölgesinde yeraltında gizli bir hint keneviri fideliği tespit edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi Rum Narkotik Polisi ile Derinya İngiliz Üsleri Polisi’nin, Pazartesi günü Ksilotimbu’da yaptığı incelemelerde bir köpek kafesinin altında küçük bir boşluk keşfettiklerini kaydetti.

Boşluktan içeri giden polislerin kendilerini bir konteynırın içinde bulduklarını aktaran gazete,  klima ve ışıklarla donatılmış olduğu belirtilen konteynırın içerisinde saksılarda ekili 36 adet hint keneviri fidesi ve bir miktar patlayıcı saptadığını kaydetti.

Habere göre olayla ilgili gözaltına alınıp Dikelya Üsler Mahkemesi’ne çıkarılan 41 yaşındaki bir kişi hakkında 8 gün tutuklama kararı alındı.

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