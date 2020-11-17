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Korona ‘skandalı’ ortaya çıkardı

Güney Lefkoşa’da mezbahada 92 pozitif vakanın ardından 61 kaçak işçi tespit edildi ve şirkete 213 bin 500 Euro para cezası verildi

17 Kasım 2020 Salı 15:45
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Korona ‘skandalı’ ortaya çıkardı

Güney Kıbrıs’taki hayvan kesimhanesinde geçen hafta 92 çalışanın korona testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan incelemelerde 61 kayıt dışı işçi tespit edildi. Mezbaha ve hayvan atığı yönetimi şirketine 213 bin 500 Euro para cezası verildi.

Para cezaları, son 7 ayda istihdam edilen kayıt dışı işçi başına 3 bin 500 Euroya karşılık geliyor.

Şirketin cezayı 30 günü içinde ödemesi halinde, cezanın yüzde 30'u af edilecek aksi takdirde şirketin ödemeyi geciktirdiği her gün için 50 Euro ek ücret uygulanacak.

Kayıt dışı 79 çalışan belirlenmişti ancak 18'inin sosyal sigorta başvurusu yaptığı tespit edildi.

Mezbaha ve hayvan atığı yönetimi şirketi, işçilerinin kabul edilemez yaşam koşulları nedeniyle eleştirilmişti.

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