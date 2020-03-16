Korona teşhisi konan iki hasta taburcu ediliyor!

Güney Kıbrıs'ta KHA'nın yaptığı açıklamada, geçen hafta koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılan iki hastanın taburcu edileceği belirtildi.

Ajans, geçen Çarşamba günü hastaneye kaldırılan çiftin 14 gün boyunca yalnız kalacakları devlet tarafından belirlenen yerlere taşınacaklarını duyurdu.

Güneydeki Mağusa hastanesinde tedavi gören diğer altı hastanın sağlık durumlarının her geçen gün iyileşme gösterdiği açıklandı.

Mağusa hastanesinde şüpheli vakalarda ön inceleme yapmak ve numune almak için triyaj tesisi kuruldu.

Tesis, gün boyunca randevularla çalışacağı ve gece boyunca ihtiyaç duyulması halinde, bireylerin ilk önce 1420 yardım hattına başvurmaları gerektiği ifade edildi.