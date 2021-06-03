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Korona Virüs Salgınının Kıbrıslı Rumlara Etkisi

Kıbrıslı Rumların yüzde 43’ü, Korona virüs salgınının yarattığı ekonomik zorluklardan yoğun şekilde etkilendiklerini dile getirdiler.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:47
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Korona Virüs Salgınının Kıbrıslı Rumlara Etkisi

Fileleftheros gazetesi, “Eurobarometre” sonuçlarının, AB vatandaşlarının yüzde 31’inin, Korona virüs salgından ekonomik açıdan kötü etkilendiklerini ortaya koyduğunu, bu oranın Güney Kıbrıs’ta yüzde 43 olduğunu yazdı.
Araştırma sonuçlarının, AB vatandaşlarının yüzde 74’ü, Kıbrıslı Rumların ise yüzde 86’sının, Korona salgını gibi krizlerde AB’nin daha fazla yetkiye sahip olması gerektiğini düşündüklerini ortaya koyduğunu vurgulayan gazete, AB vatandaşlarının sadece yüzde 44’ünün ve Kıbrıslı Rumların ise yüzde 59’unun, pandemiyle mücadelede AB üyesi devletler arasındaki dayanışmadan memnun olduklarını aktardı.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:21
Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs
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