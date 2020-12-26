Koronavirüs aşıları Güney Kıbrıs'a geldi

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz günlerde siparişini verdiği Pfizer/BioNTech şirketinin Koronavirüs aşıları bugün Larnaka Havalimanı’na uçakla geldi.

Aşıları taşıyan uçağın iniş anı Rum basınına yansıdı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan basın açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Komisyonu’ndan 1 milyon 200 bin aşı istediğini, bu miktarın içinde Kıbrıslı Türklerin de olduğunu belirtmişti.

İKİ ÖZEL BUZDOLABI

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz günlerde ise, Pfizer/BioNTech şirketinin Koronavirüs aşılarının muhafaza edileceği iki özel buzdolabını teslim almıştı.

Özel buzdolapları, mRNA tipi aşıların -75 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini ve her buzdolabında yaklaşık 130 bin aşının muhafaza edebiliyor.