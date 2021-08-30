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Koronavirüs Can Kaybı Listesi Uzuyor

Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı listesinin uzadığı, Ağustos ayının bu açıdan en kötü ay olduğu bildirildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:54
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Koronavirüs Can Kaybı Listesi Uzuyor

Fileleftheros, “Ölüler Listesi Büyüyor” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, can kayıplarında en kötü ayın Ağustos olduğunu, bu ay henüz tamamlanmamış olmasına rağmen 1-28 Ağustos’ta 35 yaş ve üzeri 75 kişinin hayatını kaybettiğini, iki ayda yaşanan can kayıplarının da 118 olduğunu kaydetti.

Bu dönemde, hem aşı prosedürünü tamamlayan (her iki dozu da alanların) yaşlı ve ileri yaşlı sayısında, hem de yoğun bakımda tedavi altına alınan 60 yaş ve altındaki aşılanmamış kişilerin sayısında artış yaşandığına dikkat çekilen haberde, hastanelerin yoğun bakım servislerinin yeniden yaşlı ve ileri yaşlı hastalarla dolmaya başladığına vurgu yapıldı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün de 2 can kaybı açıkladığını hatırlatan gazete, önümüzdeki kısa dönemde, üçüncü doz aşı kararı almak üzere toplantı yapılacağını kaydetti.

Haravgi, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak bugüne kadar yaşlı nüfusun yüzde 78,2’si ile genç ve çocukların yüzde 23,2’sinin birinci doz aşısının yapıldığını, ikinci dozu da yapılan yaşlı oranının yüzde 73,8’e ulaştığını bildirdi.

Habere göre 16-17 yaş aralığında birinci doz aşı yaptıranlar yüzde 35,6 iki doz aşı yaptıranlar 28’e ulaştı. 12-15 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 16,7’si birinci doz, yüzde 3,3’ü iki doz aşı oldu.

Aynı gazete, İstatistik Dairesi verilerine dayanarak koronavirüs krizi döneminde 10 binden fazla kişinin işini kaybettiğini, çalışanlara verilmekte olan destek ödenekleri kesildiğinde baskının daha da artacağından endişe duyulduğunu yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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