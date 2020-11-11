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Koronavirüs: Güney'de kritik Bakanlar Kurulu sonrası sert tedbirlerin alınması bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle bu akşam gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısının ardından sert tedbirlerin açıklanması bekleniyor...

11 Kasım 2020 Çarşamba 09:36
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Koronavirüs: Güney'de kritik Bakanlar Kurulu sonrası sert tedbirlerin alınması bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta son haftalarda artan Koronavirüs vakaları nedeniyle sert tedbirlerin alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelerin dünkü haberlerinde, Güney Kıbrıs’ta alınması gündemde olan tedbirlerle ilgili haberlere yer verildi.

Güney Kıbrıs’ın tamamen kapanması beklenmezken, bu akşam Rum Bakanlar Kurulun asli kararı bu akşamki toplantısının ardından açıklayacak.

Limasol ve Baf bölgelerindeki vakaların artmasına bağlı olarak epidemiyolojik görüntünün hükümeti korkutmaya başladığını belirten gazete hükümetin, bu nedenden dolayı bahse konu iki bölgeyi tam karantinaya alma ihtimali üzerinde durduğunu yazdı.

Gazete, Rum Başkanlığında 9 Kasım Pazartesi günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bu konunun masaya yatırıldığını ancak nihai bir kararların üretilemediğini belirtti.

Habere göre hükümet, nihai kararları, uzmanların verdiği görüşleri inceledikten sonra verecek.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak uzmanların, şu anda Güney Kıbrıs genelinde tümden “lockdown” şeklindeki bir çözümü desteklemediklerini Anastasiadis’e ilettiklerini yazdı.

Uzmanlar, şimdiden genel bir karantina kararı alınması durumunda, diğer mevsimsel bulaşıcı hastalıkların artış göstereceği döneme (Aralık sonu Ocak başı) girildiği zaman, sağlık sisteminin korunması için Güney Kıbrıs’ın elinde başka bir silah kalmayacağına da işaret ettiğini yazan gazete, toplantıda ayrıca son günlerde hastanelerde şekillenen durumun da ele alındığını belirtti.

ANASTASİADİS

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada hastanelere ilişkin olarak iyi durumda olduklarını ancak vakaların artmasına izin vermeleri halinde ne hastanelerin ne de sağlık sisteminin dayanacağını söyledi.

Anastasiadis, hükümetin niyetinin tedbirleri artırmak olduğunu bununla birlikte ilk dalgada başardıklarını tedbirler içerisinde yeniden sağlamak istediklerini belirtti.

TEDBİRLER BUGÜN AÇIKLANACAK

Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in toplantı sonrasındaki açıklamasına dayanarak alınması söz konusu olan tedbirlerin bu akşam gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklanacağını yazdı.

Habere göre tedbirler paketi bugün, nihai kararları verecek olan Bakanlar Kuruluna sunulacak.

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