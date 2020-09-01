Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta can aldı!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,646 test yapıldı, 2 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Öte yandan bugün 77 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı ise 1490’a yükseldi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,646 test yapıldı, 2 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,646 test yapıldı, 2 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Öte yandan bugün 77 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı ise 1490’a yükseldi.