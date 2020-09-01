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Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta can aldı!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,646 test yapıldı, 2 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

01 Eylül 2020 Salı 17:52
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Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta can aldı!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,646 test yapıldı, 2 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Öte yandan bugün 77 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı ise 1490’a yükseldi.

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