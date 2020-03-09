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Koronavirüs Güney Kıbrıs’a da geldi: 2 test pozitif çıktı

Rum kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta 2 kişide koronavirüs olduğu belirtildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:23
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Koronavirüs Güney Kıbrıs’a da geldi: 2 test pozitif çıktı

Güney Kıbrıs’ta 2 kişide koronavirüs olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Toplamda 50 şüpheli bulunduğu ve bunlardan birinin Limasol da sağlık çalışanı diğerinin ise Lefkoşa’da olduğu belirtiliyor.

Bu akşamüzeri saat 18.00’de Rum Sağlık Bakanlığı’nın da konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

Kaynak : Kıbrıs Postası / Rum Haber Sitesi : ANT 1

Son Güncelleme: 09.03.2020 20:18
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
Yorumlar
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dervis 2020-03-09 18:27:20

fasist anastasiadis kapilari virus ordan kuzeye gecmesin diye kapamis halbuki..bizim iyiligimiz icin..

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Ertaç 2020-03-09 19:02:37

Hadi gene gidin gavurunan beraber kapıların kapanmasını protesto edin.

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erol veled 2020-03-09 17:46:14

Guneyin kapilari normal olabilir.Cunku vatandaslari icin tedbir almaya calisirlar.Oyle oldugu halde Guneyde koronaviruslu kisiler tesbit edildi.Ya bizler ne gibi tedbir aldik acaba.Sadece bir HIC.

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Cafer 2020-03-09 17:59:55

Sışdı cafer bez getir

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Gül 2020-03-09 18:55:52

Kapatalım tüm kapıları biz de

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