Koronavirüs Güney Kıbrıs’a da geldi: 2 test pozitif çıktı

Güney Kıbrıs’ta 2 kişide koronavirüs olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan ikisinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Toplamda 50 şüpheli bulunduğu ve bunlardan birinin Limasol da sağlık çalışanı diğerinin ise Lefkoşa’da olduğu belirtiliyor.

Bu akşamüzeri saat 18.00’de Rum Sağlık Bakanlığı’nın da konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

Kaynak : Kıbrıs Postası / Rum Haber Sitesi : ANT 1