Koronavirüs Güney’de 2 can daha aldı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, iki Koronavirüs hastasının daha bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin 85 yaşında bir erkek ve 54 yaşındaki bir kadın olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 85 yaşındaki erkek şahsın yaşlı bakım evinden hastaneye transfer olurken hayatını kaybettiği ifade edilirken, 54 yaşındaki kadının ise hastanede tedavi edildiği süreçte hayatını kaybettiği kaydedildi.

Güney’de, hafta başından bu yana Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiş oldu.