Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Garson cüzdanı cebe attı
Garson cüzdanı cebe attı
Alacak verecek meselesi mahkemelik oldu
Alacak verecek meselesi mahkemelik oldu
Ehliyetsiz sürdü, yayaya çarptı
Ehliyetsiz sürdü, yayaya çarptı
Tacizci tutuksuz yargılanacak
Tacizci tutuksuz yargılanacak
Aracından 258 adet av fişeği çıktı
Aracından 258 adet av fişeği...

Koronavirüs Güney’de Sağlık Bakanlığı ile yaşlı bakımevlerini karşı karşıya getirdi

Güney'de artan pozitif vaka sayısı, "karşılıklı suçlamaları" beraberinde getiriyor. Son olarak, yaşlı bakımevleri ile Sağlık Bakanlığı’nı karşı karşıya getiren bir tartışma yaşanmakta: Vakaların yüzde 25’ini oluşturan yaşlı hastalar yaşlı bakımevinde mi yoksa hastanelerde mi virüse maruz kaldı?

19 Kasım 2020 Perşembe 09:25
831 Okunma
Koronavirüs Güney’de Sağlık Bakanlığı ile yaşlı bakımevlerini karşı karşıya getirdi

Kıbrıs’ın güneyinde artan Koronavirüs pozitif vaka sayısı, “karşılıklı suçlamaları” da beraberinde getiriyor…

Son olarak, yaşlı bakımevleri ile Sağlık Bakanlığı’nı karşı karşıya getiren bir tartışma yaşanmakta: Vakaların yüzde 25’ini oluşturan yaşlı hastalar yaşlı bakımevinde mi yoksa hastanelerde mi virüse maruz kaldı?

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki Devlet Sağlık Hizmetleri (Okypy) Sözcüsü Pambos Charilaou, Mağusa hastanesine sevk edilen Koronavirüs hastalarının yüzde 25'inin yaşlı bakımevlerinden geldiğini belirterek, bu konuda yaşlı bakımevlerini suçladı.

Öte yandan bu hafta dokuz pozitif vakanın tespit edildiği Lefkoşa'daki Timothio bakımevinin sahibi Michalis Timotheos ise tüm sağlık protokollerinin merkezde sıkı bir şekilde uygulandığını söyleyerek, bakımevinde tespit edilen ilk vakanın, Lefkoşa hastanesinden kendilerine geldiğini söyledi.

Timotheos, "Bize negatif Koronavirüs testi olan yaşlıları gönderiyorlar ancak birkaç gün sonra pozitife dönebiliyorlar. Dün Sağlık Bakanlığı’ndan bizi aradılar ve bakımevinde bulunan bir kadının Koronavirüs pozitif olduğunu söylediler. Söz konusu kadın, Lefkoşa genel hastanesinde üç hafta yattı” ifadelerini kullandı.

Okypy Sözcüsü Charilaou ise, enfeksiyonun hastanelerden yayıldığı yönündeki iddiayı temelsiz olarak niteledi, “Bakımevinin pozitif vakaları yönetme konusunda bir zayıflığı olduğunu anlıyoruz ... Ancak diğer yandan bu iddialara tahammül edemiyoruz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta tarım bakının testi pozitif çıktı
Güney Kıbrıs'ta tarım bakının testi pozitif çıktı
KÖFÜNYE’DEKİ MÜLTECİ KABUL MERKEZİ’NDE OLAY ÇIKTI
KÖFÜNYE’DEKİ MÜLTECİ KABUL MERKEZİ’NDE OLAY ÇIKTI
KORONAVİRÜS KISITLAMA ÖNLEMLERİ KAOSU YAŞANIYOR
KORONAVİRÜS KISITLAMA ÖNLEMLERİ KAOSU YAŞANIYOR
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim