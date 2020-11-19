Koronavirüs Güney’de Sağlık Bakanlığı ile yaşlı bakımevlerini karşı karşıya getirdi

Kıbrıs’ın güneyinde artan Koronavirüs pozitif vaka sayısı, “karşılıklı suçlamaları” da beraberinde getiriyor…

Son olarak, yaşlı bakımevleri ile Sağlık Bakanlığı’nı karşı karşıya getiren bir tartışma yaşanmakta: Vakaların yüzde 25’ini oluşturan yaşlı hastalar yaşlı bakımevinde mi yoksa hastanelerde mi virüse maruz kaldı?

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki Devlet Sağlık Hizmetleri (Okypy) Sözcüsü Pambos Charilaou, Mağusa hastanesine sevk edilen Koronavirüs hastalarının yüzde 25'inin yaşlı bakımevlerinden geldiğini belirterek, bu konuda yaşlı bakımevlerini suçladı.

Öte yandan bu hafta dokuz pozitif vakanın tespit edildiği Lefkoşa'daki Timothio bakımevinin sahibi Michalis Timotheos ise tüm sağlık protokollerinin merkezde sıkı bir şekilde uygulandığını söyleyerek, bakımevinde tespit edilen ilk vakanın, Lefkoşa hastanesinden kendilerine geldiğini söyledi.

Timotheos, "Bize negatif Koronavirüs testi olan yaşlıları gönderiyorlar ancak birkaç gün sonra pozitife dönebiliyorlar. Dün Sağlık Bakanlığı’ndan bizi aradılar ve bakımevinde bulunan bir kadının Koronavirüs pozitif olduğunu söylediler. Söz konusu kadın, Lefkoşa genel hastanesinde üç hafta yattı” ifadelerini kullandı.

Okypy Sözcüsü Charilaou ise, enfeksiyonun hastanelerden yayıldığı yönündeki iddiayı temelsiz olarak niteledi, “Bakımevinin pozitif vakaları yönetme konusunda bir zayıflığı olduğunu anlıyoruz ... Ancak diğer yandan bu iddialara tahammül edemiyoruz" dedi.