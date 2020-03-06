Koronavirüs Güney’in turizmini de vurdu

Koronavirüs Güney Kıbrıs turizmini de etkilemiş durumda. Rum basınında yer alan haberlerde Kıbrıs’ın güneyine gelen ve giden turist sayısında oldukça fazla azalma olduğu söyleniyor. Turizmin 1974’e benzer koşullara yönelmeye başladığını bildiren Rum basını, otellerin de zor durumda olduğunu yazdı.

OTELLERDE REZERVASYON İPTALİ VAR

Alphanews’de yer alan habere göre Kıbrıs’ın güneyindeki turizmin koronavirüs nedeniyle sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Dünya çapında tüm insanların seyahat etmeye koronavirüs nedeniyle ‘ara’ verdiği belirtilen haberde, otellerin de zor durumda olduğu söylendi. Otellerde rezervasyon iptallerinin yaşandığına dikkat çeken haberde, turizm sektörünün 1974’e benzer koşullara yönelmeye başladığı söylendi.

KELEPESİZ: NE YAZIK Kİ İŞLER İYİ GİTMİYOR

Küresel hava yolu şirketlerinin de koronavirüsten dolayı oldukça fazla etkilendiği belirtilirken, küresel hava yolu şirketlerinin 2020 yılında 63’ten 133 milyona kadar bir zarar öngördüğü ifade edildi. Kıbrıs Rum Seyahat Acenteleri Başkanı Akis Kelepesiz yaptığı açıklamada ise “Ne yazık ki işler iyi gitmiyor. Koronavirüs yüzünden turizmin etkilendiğinin farkındayız. Hem gelen hem de giden yolcularda geçen yıllara göre oldukça fazla düşüş yaşandığını görüyoruz. Yabancı seyahat acentelerinin de rezervasyon iptallerini görüyoruz” dedi.