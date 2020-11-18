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KORONAVİRÜS KISITLAMA ÖNLEMLERİ KAOSU YAŞANIYOR

Rum tarafında yeni tip koronavirüs vakası sayısında yaşanan dikey artış sonrasında geçen çarşamba günü ilan edilen kısıtlama önlemlerinin pratikte uygulamaya başlanması kaosa neden oldu, Rum Sağlık Bakanı Limasol ve Baf’ta çalışan kişilerden, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 13:44
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KORONAVİRÜS KISITLAMA ÖNLEMLERİ KAOSU YAŞANIYOR

Rum tarafında yeni tip koronavirüs vakası sayısında yaşanan dikey artış sonrasında geçen çarşamba günü ilan edilen kısıtlama önlemlerinin pratikte uygulamaya başlanması kaosa neden oldu, Rum Sağlık Bakanı Limasol ve Baf’ta çalışan kişilerden, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Fileleftheros haberi “Sağlık Bakanlığı Umutsuzluk İçinde… Bakan Özür Diliyor Ancak Vatandaşların Karışıklık ve Hatalar Yüzünden Mağduriyeti Sürüyor… Yoğun Bakımdaki Entübe Hasta Sayısı İki Haneli Rakamlara Ulaşmışken Kargaşa Pandemiyi İkinci Plana Attı” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre hafta sonu itibarıyla devreye giren sıkılaştırılmış önlemler çerçevesinde çalışanlara getirilen, test sonuçlarının negatif olduğunu belgeleme şartı nedeniyle laboratuvarlar önlerinde insan kuyrukları oluştu. Gazete, Rum Sağlık ve Savunma bakanlıkları arasındaki “karışıklıktan” dolayı Savunma Bakanlığı’nın Lefkoşa’nın Rum kesiminde koronavirüs testi yapan tek laboratuvara RMMO askerlerini de göndermesi üzerine, onlarca RMMO askerinin halk ile birlikte kuyruğa girdiğini, uzun kuyrukta polislerin de bulunduğunu kaydetti.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun yaşanan kargaşa ve hatalar nedeniyle dün halktan özür dilediği ancak Rum Başkanlık Sarayı’nın, çarşamba günü ilan edilen kısıtlama tedbirlerinden geri adım atmadığına dikkat çeken gazete, yoğun bakım servislerinde 10’u entübe toplam 16, yataklı servislerde de toplam 64 kişinin tedavi edilmekte olduğunu yazdı. Dün açıklanan 228 yeni vaka ile de toplam vaka sayısının 7 bin 513’ye ulaştığını ekledi.

Gazete, Genel Sağlık Sistemi çerçevesindeki özel hastanelerin, kendilerinde kaydı olmayan koronavirüs hastalarını kabul etmediğine işaret ederken, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir özel yaşlı bakım merkezinin bir sakininin, devlet hastanesinde tedavi gördükten sonra hastaneden negatif sonuçla bakım merkezine döndüğünü ancak hemen ardından semptom gösterdiğini yazdı. Şu anda merkezde kalmakta olan 9 yaşlının koronavirüs hastası olduğunu ekledi.

Aynı gazete, okulların açıldığı günden beridir Limasol’da 2 bin 266 öğrencinin koronavirüs nedeniyle okula gidemediğini, bu öğrencilerin ezici çoğunluğunun temaslı olduğunu kaydetti.

Haravgi, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını da yazdı.

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