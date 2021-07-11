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Koronavirüslü Sarhoş Kadın Uzun Yol’da Olay Çıkardı

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Yabancı uyruklu, sarhoş ve koronavirüslü bir kadın, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi’nde olay çıkardı; koronavirüslü olduğunu belirterek, polisi “tükürmekle” tehdit etti.

11 Temmuz 2021 Pazar 14:56
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Koronavirüslü Sarhoş Kadın Uzun Yol’da Olay Çıkardı

Alithia’ya göre yabancı uyruklu kadın sarhoş bir vaziyette saat 11.00 sularında naralar atarak Ledra Caddesi’nde dolaşmaya çıktı. Çevredekileri rahatsız eden tavrı nedeniyle polis, bölgeden uzaklaşmasını istedi. Bölgeden ayrılmayı kabul etmeyen kadın, koronavirüs testinin pozitif olduğunu gösteren mesajı gösterdiği polisleri, “üzerlerine tükürmekle” tehdit etti. 

Polis, kadını bölgeden uzaklaştıramayınca çareyi, caddeyi kordona almak ve halkı uzaklaştırmakta buldu.  Kadın, bölgeden ancak ambülans gelip alırsa ayrılacağında ısrar etmesi üzerine polis şartını yerine getirdi ve kadını, çağırdığı ambülansa bindirerek bölgeden uzaklaştırabildi.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:37
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