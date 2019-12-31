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Kostas Yennaris kalbine yenik düştü

Kıbrıs’ın tanınmış gazetecilerinden Kostas Yennaris geçtiğimiz pazar akşamı gece yarısından sonra, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiKaynak: Kostas Yennaris kalbine yenik düştü

31 Aralık 2019 Salı 13:52
Kostas Yennaris kalbine yenik düştü

Kıbrıs’ın tanınmış gazetecilerinden Kostas Yennaris’in geçtiğimiz pazar akşamı gece yarısından sonra, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler,  Kostas Yennaris’in evinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölmesi haberine geniş bir şekilde yer verirken Yennaris’in ölümünün de büyük üzüntüye yol açtığını yazdılar.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Rum Gazeteciler Birliği Başkanı (ESK) başta olmak üzere birçok örgüt Yennaris için taziye mesajı yayımladı.

Gazete Kostas Yennaris’in,  cenaze töreni, 2 Ocak tarihinde saat 14:00’te Lefkoşa’nın güneyindeki “Ay.Konstantinu ve Elenis” Kilisesi’nde gerçekleştirilecek.

Yennaris’in ailesi saat 13:00-14:00 saatleri arasında ise taziyeleri kabul edecek.

Bilindiği üzere Kostas Yennaris, Rum Radyo ve Televizyonu RIK’te de görev yapmış ayrıca çeşitli arşiv çalışmalarına da imza atmıştı.

Kaynak: Kostas Yennaris kalbine yenik düştü

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