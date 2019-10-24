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Kötü hava koşulları Limasol'da hasara yol açtı

Adayı etkisi alan kötü hava koşullarının, özellikle Limasol’da hasara yol açtığı bildirildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:04
Kötü hava koşulları Limasol'da hasara yol açtı

Alithia gazetesi, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığını, ağaçların sökülerek devrildiğini, yoğun yağış nedeniyle yollar ve bazı binaları su bastığını ve Rum İtfaiyesi’nin birçok bölgede müdahalede bulunduğunu yazdı.

Gazete, Larnaka’da da dün akşamüzeri çıkan fırtına nedeniyle, Üsküp’ten gelen uçağın Larnaka Havalimanı yerine Baf Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Haberde, Rum Meteoroloji Dairesi’nin yoğun yağış ve şiddetli fırtınayla ilgili dün vermiş olduğu sarı alarmın bugün de devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Limasol
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