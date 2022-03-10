Kötü hava, önümüzdeki hafta da sürecek!

Bugünlerde Kıbrıs’ı etkisi altına alması beklenen kötü hava şartlarının, önümüzdeki hafta da bölgede etkili olmasının beklendiği haber verildi.

Kötü hava şartlarının, düşük hava sıcaklıklarıyla birlikte Kıbrıs’ta kış mevsimi yaşanmasına neden olmasının beklendiğini yazan Fileleftheros, Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthis Nikolaidis’in, kötü havanın önümüzdeki hafta da bölgede hakim olmasının beklendiğini söylediğini iletti.

Alçak basınç sisteminin bölgeyi etkisi altına alacağını, öte yandan Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail meteoroloji dairelerinin bunun “Filippos” olarak adlandırılmasına karar verdiğini ifade eden Nikolaidis, yağmur, fırtına, yarı dağlık bölgelere kadar kar yağışı, aynı zamanda hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş yaşanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.