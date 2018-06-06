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Kötü muameleye 25 + 3 bin Euro ceza!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden Güney Kıbrıs aleyhine karar

06 Haziran 2018 Çarşamba 23:04
Kötü muameleye 25 + 3 bin Euro ceza!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 2011 yılında Kanadalı bir kişinin uğradığı kötü muameleden dolayı Güney Kıbrıs’ı suçlu bulduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Abdul Khani Kabbara isimli Kanada vatandaşının, 2011 yılında Limasol’daki bir bankadan sahte kredi kartıyla para çektiği şüphesiyle banka önünde polis tarafından tutuklandığını, ardından Limasol Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, bunun ardından ise bazı yaralanmalara maruz kaldığının doktorlar tarafından tespit edildiği Limasol Hastanesi’ne götürüldüğünü anımsattı.

Söz konusu Kanadalının, poliste tutuklu kaldığı sürece kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla AİHM’e başvurduğunu yazan gazete, AİHM’in ise dün sonuçlandırdığı davada, Güney Kıbrıs’ı 25 bin Euro tazminat ile 3 bin Euro mahkeme masrafını ödemeye mahkum ettiğini belirtti.

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