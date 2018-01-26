Krillos: "Bütün Ortodoks camiası için durum aynı"

Moskova ve Rusya Patriği Kirillos’un Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü “açık yara” diye nitelediği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum yönetiminin Rusya’daki “büyükelçisi” Leonidas Markidis, Kirillos’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, KKTC’deki kiliselerin durumu, Rum yönetimi ve Kilisesi’nin KKTC’deki kiliselerin tamiri için “harcadığı çabaların” ele alındığı görüşmede Kirillos’un “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü yalnız Kıbrıslılar için değil bütün Ortodoks camiası için açık yaradır” dediği kaydedildi.