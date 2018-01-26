Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.972
DOLAR
3.7466
STERLİN
5.3196
EURO
4.6537
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!

Krillos: "Bütün Ortodoks camiası için durum aynı"

Kirillos’un “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü yalnız Kıbrıslılar için değil bütün Ortodoks camiası için açık yaradır” dediği kaydedildi. 

26 Ocak 2018 Cuma 18:01
Krillos: "Bütün Ortodoks camiası için durum aynı"
banner10

Moskova ve Rusya Patriği Kirillos’un Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü “açık yara” diye nitelediği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum yönetiminin Rusya’daki “büyükelçisi” Leonidas Markidis, Kirillos’a nezaket ziyaretinde bulundu. 

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, KKTC’deki kiliselerin durumu, Rum yönetimi ve Kilisesi’nin KKTC’deki kiliselerin tamiri için “harcadığı çabaların” ele alındığı görüşmede Kirillos’un “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü yalnız Kıbrıslılar için değil bütün Ortodoks camiası için açık yaradır” dediği kaydedildi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Kongresi Bağımsız Araştırma Dairesi’nin Kıbrıs raporu yayınlandı
ABD Kongresi Bağımsız Araştırma Dairesi’nin Kıbrıs raporu yayınlandı
Hristodulidis “Türk Navtex’leri bizim için yok hükmündedir”
Hristodulidis “Türk Navtex’leri bizim için yok hükmündedir”
BM nezdinde girişim başlatıldı
BM nezdinde girişim başlatıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim