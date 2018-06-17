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KŞK’nın çalışma yöntemleriyle ilgili sunum yapılacak

KŞK üç üyesinin, 12 yıllık deneyimine dayanarak Komite’nin çalışma yöntemiyle ilgili sunum yapmak üzere Moskova’ya gideceği haber verildi.

17 Haziran 2018 Pazar 01:04
KŞK’nın çalışma yöntemleriyle ilgili sunum yapılacak

 Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) üç üyesinin, 12 yıllık deneyimine dayanarak Komite’nin çalışma yöntemiyle ilgili sunum yapmak üzere Moskova’ya gideceği haber verildi.

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Haravgi’nin “KŞK’nin İşleyişi Moskova’da Sunulacak… Bu Alandaki Uluslararası Deneyimi Hakkında Bilgilendirme” başlıklı haberine göre KŞK üyeleri 21 Haziran’da Moskova’da gerçekleşecek “kayıpların aranması ve cesetlerin kimlik belirlenmesi konusunda kurumlar arası koordineli işbirliği” konulu yuvarlak masa toplantısına davet edildi.

“General Lebed Barış Misyonu ve Rusya, Beyaz Rusya ve Moldavya’daki Uluslararası Kızılhaç Bölge temsilciliği” iş birliğinde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, toplantı konusunda uzman devlet ve kurum temsilcileri ve uzmanları kayıp arama ve kimlik tespiti konularında koordinasyon üzerine görüş alış verişinde bulunacak, bu alandaki uluslararası deneyim de aktarılacak.

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