“Kumarhane projesi ülke için dönüm noktası”

Limasol’da, “City Dream Mediterranean” ismi altında, 2021 yılında faaliyete geçecek olan resort kumarhanenin inşasına ilişkin temellerin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından atıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’daki resort kumarhanenin temellerinin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından atıldığını yazdılar.

Habere göre, temel atma töreninde kumarhane işletme yetkisine sahip Melco ve CNS konsorsiyumu yetkilileri de hazır bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, ülke için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, resort kumarhane projesini, ülke için dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Devlet ve özel sektör arasındaki işbirliğinin, ilk resort kumarhanenin 2021 yılında faaliyete geçmesi için, gerekli prosedürlerin hızlandırılmasını sağladığını ifade eden Anastasiadis, City Dream Mediterranean’ın, 2030 yılına yönelik turizm hedeflerikapsamında, hükümetin yeni stratejisinin kalbini de teşkil ettiğini belirtti.

Habere göre resort kumarhane yatırımının 550 milyon Euro’yu aşması bekleniyor.

Kurulacak olan tesislerde 136 oyun masası, bin 200 oyun makinesiyle kumarhane alanının bulunacağını yazan gazete, 5 yıldızlı olacak otelde 500 oda ve lüks villa, 11 restoran ve kafenin yer alacağını da belirtti.