Kuyalis: "AB'ye gönderilen Hellim görünümlü peynir"

Güney Kıbrıs’tan, Avrupa Birliği’ne ihraç edilen hellimin, kararnamelerle belirlenen keçi-koyun sütü oranına uymadığı belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Tarım Komitesi’nin dünkü toplantısında, AB’ye kararnameye uyulmadan üretilen “sahte hellim” gönderilmesi konusunun ele alındığını yazdı.

Gazete, toplantıda, konuya müdahil tüm tarafların, ihraç edilen hellimin yüzde 35’nin “hellim” değil, “hellime benzeyen bir peynir” olduğunu kabul ettiğini kaydetti.

Habere göre, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, bunun üzerine, “standart dışı hellim üretilmek istenmiyorsa, hellimin tescil edilmesi gerekir” şeklinde açıklamada bulundu.

Rum Tarım Bakanlığı temsilcisi ise yaptığı açıklamada, son 2 yıl içerisinde, standart dışında üretim yapan endüstrilere 470 bin Euro’ya dayanan para cezası verildiğini belirtti.

Peynir Üreticileri Derneği Başkanı Petros Petru da 2023’e kadar ihracattan elde edilen gelirlerin 300 milyon Euro’ya varacağını söyledi.

Küçükbaş hayvan üreticileri de Fransa’da hellim üretilmesine ilişkin durumun Hukuk Dairesi’ne şikayet edilmesinden bahsetti.

KUYALİS: "HELLİM TESCİLİ AN MESELESİ"

Fileleftheros gazetesi, Tarım Bakanı Nikos Kuyalis’in, komite önünde yaptığı açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, Kuyalis, Güney Kıbrıs’ın, bazı kişilerin istediği gibi “hellim görünüşlü” olanı değil, “hellimi” tescil edeceğini vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hellim patenti konusunda, bugünlerde, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e bir mektup göndereceğini ifade eden Kuyalis, Anastasiadis’in ayrıca Aralık ayı içerisinde yapılacak Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde, konunun ileriye götürülmesi talebiyle Juncker ile de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Kıbrıslı Türklere, üretecekleri tescilli hellim konusunda ticaret yapma olanağının sağlaması için Yeşil Hat Tüzüğü’nde düzenlemelere gerek olduğunu söyleyen Kuyalis, bunun nasıl mümkün olabileceği konusunda Avrupa Komisyonu ile bazı anlaşmazlıkların da bulunduğuna dikkati çekti.

Kuyalis, Brüksel’in, hellim ihracatı dışında, geriye kalan diğer ürünlerin de ihracatının aynı zamanda geçerli olmasını talep ettiğini, sonuç olarak bunun politik bir konu olduğunu belirtti.

Kuyalis açıklamasında ayrıca Anastasiadis’in müdahalesinden sonra bu engelin aşılmasıyla, hellim tescilinin artık an meselesi olacağını ifade etti.

Bazı eleştirilere de yanıt veren Kuyalis, hellim yapımındaki süt oranlarını, kendisinin değil, 1985 yılından beridir geçerli olan standartlar temelinde Hukuk Dairesi olduğunu söyledi.

