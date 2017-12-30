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Kuzey'de malı olan Rumlar yeni hükümete kaldı

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Kuzeyde malları olan Rumlara ödenek ya da tazminat verilmesi konusunun yeni hükümete kaldığı belirtildi. 

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:09
Kuzey'de malı olan Rumlar yeni hükümete kaldı
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Kuzeyde malları olan Rumlara ödenek ya da tazminat verilmesi konusunun yeni hükümete kaldığı belirtildi. 

Politis gazetesine konuşan Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis, Kuzey Kıbrıs’ta malları olan Rumlara ödenek ya da tazminat verilmesi planlarının gözden geçirilmesi konusuyla yeni hükümetin ilgileneceğini belirtti. 

Habere göre Rum hükümetinin, göçmenlere yapılacak yardımların yeniden gözden geçirilmesi ve bu yardımlara kuzeyde bulunup 1974’ten bu yana kullanılamayan Rum malları için ödenek ya da tazminat verilmesinin dahil edilmesi niyeti konusunda bir gelişmenin olup olmadığının sorulması üzerine Petridis, seçimlerden önce bu konuda bir karar alınamayacağını ya da bir açıklama yapılamayacağını söyledi. 

Göçmen politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve incelenmesinin bir sonraki hükümet tarafından yapılması gerekeceğini belirten Petridis, ayrıca bu konuda kararların alınması için kuzeydeki Rum mallarıyla ilgili arşivin de tamamlanması gerektiğini söyledi. 

Öte yandan arşivleri hazırlama sorumluluğunu üstlenen Zararın Eşit Paylaşımı Birimi Başkanı Akis Puros, arşiv çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. 

Puros hedeflerinin, bir düğmeye basarak kimin ne yardım aldığı ve kuzeyde nasıl bir malının olduğunu bulmak olduğunu ifade etti. 

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