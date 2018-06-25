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Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yerel seçimler de Rum gazetelerinde

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türkler de Sandık Başında” başlığıyla yayımladığı haberde, belediye seçimlerinde “sürpriz olmadığını” yazdı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 12:18
Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yerel seçimler de Rum gazetelerinde

Kuzey Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi sonuçları da, Türkiye’deki seçim haberleri gibi, bugünkü Rum gazetelerine haber oldu.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türkler de Sandık Başında” başlığıyla yayımladığı haberde, belediye seçimlerinde “sürpriz olmadığını” yazdı.

Gazete iç sayfadan “Harmancı’nın Zaferi” başlığıyla yayımladığı haberinde, 28 belediye başkanından 10’unun, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) seçildiğini yazdı.

Gazete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın oy kullandığı sırada yaptığı açıklamaya ise “1976’dan Bu Yana Seçimler” başlığıyla yer verdi.

Seçim haberleri Alithia’da; “Kıbrıslı Türkler Belediye Başkanlarını Seçtiler”, Haravgi’de “İşgal Altındaki Bölgelerde Dün Yerel Seçimler Vardı”, Fileleftheros’ta ise “Harmancı’nın İşgal Altındaki Lefkoşa’daki Zaferi” başlığıyla yer buldu.

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