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Lancaster: “İngiliz Üsleri güvenlik konusunda anahtar role sahip”

Güney Kıbrıs’ı geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetler Bakanı Mark Lancaster, Rum Yönetimi ile Birleşik Krallığın, bölge güvenliği konusunda benzer endişelere sahip olduğunu söyledi.

24 Haziran 2018 Pazar 15:38
Lancaster: “İngiliz Üsleri güvenlik konusunda anahtar role sahip”

Fileleftheros gazetesine demeç veren Lancaster, ülkesinin Güney Kıbrıs ile olan çok iyi derecedeki işbirliğinin, ülkenin 2019 yılı için planlanan Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra da devam etmesini istediğini vurguladı.

Lancaster’in Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konulu anlaşmayı yenilediğini yazan gazete, İngiliz üslerinin statüsünün İngiltere’nin AB’den çıkışının ardından ne olacağı konusundaki müzakerede, üs bölgelerinde yaşamını sürdüren ve çalışan Kıbrıslıların sahip oldukları haklara dokunulmayacağı yönünde taahhüt verildiğini kaydetti.

Theresa May hükümetinin, hali hazırda Türkiye’nin dikkatini, Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) sahip olduğu hidrokarbon rezervleriyle ilgili araştırma yapma ve bunlardan istifade etme hakkına çektiğini de ifade eden Lancaster, buna paralel olarak, Kıbrıs sorununun çözümünün, gerilimin yatışması ve doğal kaynaklardan elde edilecek avantajların tüm Kıbrıslılara adil bir şekilde paylaştırılmasının en iyi yolu olduğunu savundu.

Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin, güvenlik konusunda anahtar role sahip olduğunu da ifade eden Lancaster, bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkenin güvenliğinin aleyhinde olmaması gerektiğine de işaret etti.

Doğu Akdeniz’in güvenli olmasının, bölge ülkelerinin tümünün menfaatine olduğunu düşündüğünü ifade eden Lancaster, bir ülke veya toplumun güvenliğinin, diğerinin güvenliğinin aleyhinde olmaması gerektiğini yineledi.

Lancaster, Kıbrıs sorununun çözümünün, önemli bir unsur teşkil edeceğini de sözlerine ekledi.

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