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Larnaka Belediyesi 'inkar' etti

Rum İçişleri Bakanlığı ile Larnaka Belediyesi’nden Kıbrıs Türk arazisinin tahsisine yalanlama..

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:53
Larnaka Belediyesi 'inkar' etti
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Rum İçişleri Bakanlığı ile Larnaka Belediyesi’nin, Larnaka’da bulunan bir Kıbrıs Türk arazisinin, kira karşılığı belediye meclis üyesinin oğluna tahsis edildiğine dair haberleri yalanladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, EDEK tarafından yapılan tahsis açıklamasının gerçeği yansıtmadığının; söz konusu arazinin tahsisi için, jimnastik salonu inşa edilmek üzere talepte bulunulduğunun ve talepte bulunan kişinin, belediye meclis üyeleriyle bir ilişkisinin bulunmadığının kaydedildiğini yazdı.

Habere göre Larnaka Belediyesi de, açıklamasında, Kıbrıs Türk arazisinin tahsisi için yapılan talebin incelendiğini ve tahsis için uygun olduğunun görüldüğünü, ancak henüz tahsisin gerçekleşmediğini belirtti.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 17:44
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