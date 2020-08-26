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Larnaka'da Cinayet: Cesedini gömdüler

Güney Kıbrıs'ta polis, temmuz ayından beri kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeninin Larnaka Havaalanı yakınlarında bulunması üzerine cinayet soruşturması başlattı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:23
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Larnaka'da Cinayet: Cesedini gömdüler

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Romanya uyruklu Andrei Popa isimli erkek, 22 Temmuz’da kaybolmuştu.

Polisin bugün olayla ilgili 26 yaşındaki Hindistan vatandaşı bir erkeği sorguya almasının ardından ise kayıp adamın cesedi Larnaka Havaalanı yakınlarında bir tarlada gömülü olarak bulundu.

Polisin verdiği bilgiye göre, 33 yaşındaki Andrei Popa, 22 Temmuz’da isimleri açıklanmayan 26 ve 25 yaşında iki kişi ile evinden ayrıldı.

Haberde, kayıp adamın daha sonra bir arkadaşını arayıp, söz konusu iki kişi tarafından bilmediği bir bölgeye götürdüğü ve burada darp edildikten sonra soyulduğu, saldırganların cep telefonunu da almaya çalıştığını söylediği yer aldı.

Polis, Popa’nın telefonunun arkadaşını aradıktan 20 dakika sonra kapatıldığını paylaştı.

25 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını bildiren polis, 26 yaşındaki ikinci şüphelinin de arandığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
LarnakaCinayetGüney Kıbrıs
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