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Larnaka Havaalanı'nda tatbikat yapılacak

Rum polisi bu akşam Larnaka Havaalanı’nda “olağanüstü hal ve hazırlıklılık tatbikatı” yapacak.

28 Kasım 2017 Salı 13:37
Larnaka Havaalanı'nda tatbikat yapılacak
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Rum polisi bu akşam Larnaka Havaalanı’nda “olağanüstü hal ve hazırlıklılık tatbikatı” yapacak.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Rum polisinden yapılan açıklamaya dayanarak, ICAO gerekleri ve Larnaka Havaalanı Acil Durum Planı çerçevesinde, Rum havaalanları işletmecisi Hermes Airports ve Rum

Sivil Havacılık Dairesi işbirliğinde icra edileceğini yazdı.

Habere göre saat 21.45’te başlayacak tatbikata, Rum polisi Havaalanları Güvenlik Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri katılacak. Yaklaşık bir saat sürecek tatbikat senaryosu gereği yolcu gidiş salonu boşaltılacak.  

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