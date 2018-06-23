Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
banner34

Larnaka liman ve marinasının geliştirilmesi planları gündemde

Politis gazetesi, “Hirdokarbonlar Ya Da Hoşçakal” başlıklı haberinde, Larnaka limanı ve marinasının tek şekilde değerlendirilmesi planlarına yer verdi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:00
Larnaka liman ve marinasının geliştirilmesi planları gündemde

Larnaka liman ve marinasının, hidrokarbon alanındaki gereksinimler için değerlendirilmesi konusundaki planların gündemde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Hirdokarbonlar Ya Da Hoşçakal” başlıklı haberinde, Larnaka limanı ve marinasının tek şekilde değerlendirilmesi planlarına yer verdi. 

banner39
Çin’in bu planlardan daha önce çekildiğini anımsatan gazete, bu planlarda yalnız kalan “AMPA Limited ve İsrael Shipyards Limited’” konsorsiyumun da çalışmayı üstlenmesine yönelik ihaleyi hazırlaması ve sunması için Rum Hükümeti’nden bir aylık süre talep ettiğini yazdı. 

Perspektiflerin, şu an için o kadar da elverişli olmadığını yazan gazete, İsrail şirketinin bu nedenden dolayı, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gönderdiği mektuplarla hidrokarbon alanının, Larnaka Limanı’nda esas meşguliyeti teşkil etmesi gerektiğini açıkça ifade ettiğini belirtti. 

Konunun artık, Larnaka Belediyesi’nin, İsrail konsorsiyumunun talebi karşısında izleyeceği tutum olduğunu belirten gazete, bunun, liman ve marinaya ilişkin resmi ihalenin sunulması için ültimatoma kadar temel önkoşul şeklinde göze çarpan bir talep olduğuna da dikkati çekti. 

Yerel makamlarının, hidrokarbona ilişkin olarak “şaraplarına su katmaya” başladığını ve liman alanlarında “hafif işler” kabul etmeye başladığını yazan gazete, tüm her şeyin, Temmuz ayına kadar sürecek müzakereler içerisinde netleşeceğini belirtti. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum gümrüğü KKTC’den akaryakıt alımları konusunda Başsavcılık'tan görüş istedi
Rum gümrüğü KKTC’den akaryakıt alımları konusunda Başsavcılık'tan görüş istedi
Güney Kıbrıs “Medusa 6”ya askeri imkan ve personeliyle katılıyor
Güney Kıbrıs “Medusa 6”ya askeri imkan ve personeliyle katılıyor
Anastasiadis: "Garantiler, müdahale hakkı ve Türk askeri varlığı kaldırılmalı"
Anastasiadis: "Garantiler, müdahale hakkı ve Türk askeri varlığı kaldırılmalı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim