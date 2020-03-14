Larnaka ve Baf Havaalanlarına 15 gün giriş yasağı.

Larnaka ve Baf Uluslararası Havaalanları açıktır ve haftanın yedi günü 24 saat esasına göre faaliyet göstermektedir.

Hermes Airports bugün yayınladığı duyuruda yolcuların uçuş programlarındaki değişiklikler için için havayolu temsilcilerine danışmaya çağırdı.

Hermes Airports web sitesinde ve Twitter’da yapılan bir duyuruda şunları ekledi:

Rum Lider Anastasiadis tarafından 15 günlük bir süre için yapılan duyurunun ardından, aşağıdaki kategorilere girmeyen tüm vatandaşlar için – vatandaşlıktan bağımsız olarak – giriş yasağı geçerlidir:

(a) Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları

(b) Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yasal sakinler

(c) Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çalışan Avrupa vatandaşları veya üçüncü ülke vatandaşları

(d) İkili veya uluslararası sözleşmeler kapsamında belirlenmiş bir diplomatik hizmet veya görevde bulunan ülkelerin vatandaşları

(e) Yetkili Bakanlıktan ilgili izin alınması şartıyla, kaçınılmaz mesleki yükümlülükler için Avrupa vatandaşlarının veya üçüncü ülke vatandaşlarının bireysel davaları

(f) Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki eğitim kurumlarına katılan Avrupa veya üçüncü ülke vatandaşları